Na de viering van Leidens Ontzet is 's nachts een serie branden gesticht bij achtereenvolgens Domino's Pizza aan de Vijf Meilaan en enkele schuren aan de achterzijde van de woningen aan de Jan Wolkerslaan. De politie doet onderzoek naar de branden en hoopt op getuigen en camerabeelden.

De branden werden allemaal diep in de nacht gesticht. Bij de Jan Wolkerslaan werden bewoners om een uur of vijf wakker door het geraas van de vlammen in hun schuur. Daar was de schade ook het grootst. De vlammen sloegen via de smalle brandpoort over naar de naastgelegen woning. Die raakte behoorlijk beschadigd. Onder meer een zwartgeblakerde muur en beschadigde kozijnen en een ingebrande dakrand herinneren aan de brand. Een stukje verderop gingen nog twee schuren in vlammen op.

In alle gevallen begon de brand in kunststof containers die naast of tegen de schuren stonden. Ook aan de Vijf Meilaan werd het vuur aangestoken in een vuilcontainer die naast de pizzeria stond. De pizzeria is voorlopig gesloten. Het pand moet eerst helemaal worden gereinigd.

Getuigen of mensen die iets weten of hebben gehoord over de brandstichting kunnen bellen met 0900 8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.