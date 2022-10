Na een lang weekend Leidens Ontzet hebben de vrijwilligers van de Grachtwacht meer dan 1100 blikjes uit het water gevist. Dat vertelt Liselotte Rambonnet, een van de drijvende krachten achter de Grachtwacht, dinsdagochtend in Radio Weetlust.

Daarnaast troffen de vrijwilligers ook nog genoeg statiegeldbekers aan in de grachten. "Gezien wat we vroeger vonden, zo'n 7000 bekers na Koningsdag, hebben we nu in twee dagen tijd iets van 500 bekers gevonden. Dus dat valt hartstikke mee."

Grachtwacht verzamelt wat ze uit het water halen en kijkt bij wie het vandaan komt. Op die manier wil het burgerinitiatief de stroom afval bij de bron aanpakken en zo de stroom aan afval in het water terugbrengen.