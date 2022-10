Leidens Ontzet moet door iedereen meegevierd kunnen worden en dan moet je geen mensen uitsluiten door voor een feest buiten het centrum meer dan dertig euro entree te vragen. "Dat vind ik gewoon niet oké. Met dit soort bedragen sluit je mensen uit en dat is toch echt niet de bedoeling.

"Voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereeniging wond er zaterdagavond in zijn toespraak rond de uitreiking van de erepenning geen doekjes om. Hij vindt het maar niks dat het Ontzet Festival zo'n hoog entreebedrag vraagt. "Bovendien haal je zo de leeftijdscategorie van 18 tot 35 helemaal uit de stad."

Kamps zegt wel begrip te hebben voor de wens van de gemeente Leiden om de drukte beter te spreiden, maar wil dus wel dat een aantal dingen anders wordt georganiseerd. "Bovendien zijn wij er als 3 October Vereeniging helemaal niet bij betrokken geweest.

Burgemeester Lenferink vindt de kritiek van Kamps niet terecht. "Als de 3 October Vereeniging de organisatie van het feest over willen nemen zijn ze welkom. Ik ga er dan wel vanuit dat het een vergelijkbaar feest wordt, maar dan bijna gratis." Volgens Lenferink valt het met de kosten van het Ontzet Festival wel mee. "Zeker als je het vergelijkt met festivals elders. Het is gewoon een duur feest en dit is nodig om het financieel rond te breien. Vorig jaar was het entreebedrag wel laag en toen zag je al snel kaartjes op de zwarte markt voor een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag. Dit is een hele redelijke prijs."

Kamps wil het gesprek met de gemeente wel aan. "We zijn helemaal niet tegen een feest, maar mijn rol als voorzitter van de 3 October Vereeniging is het bestendigen van de viering en herdenking van Leidens Ontzet. En als er dan iets gebeurt waardoor dat in gevaar kan komen, dan moeten we daar iets mee." Kamps denkt er met de gemeente uiteindelijk wel uit te komen. "Maar we willen wel een andere betrokkenheid."