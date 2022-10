Bij de opening van de Open Asieldag is zaterdagmorgen het boek 'Intussen in het asiel' gepresenteerd. Het is een selectie uit de verhalen die asielbeheerder Nicolette Bloemendaal de afgelopen jaren schreef over de dieren in Stevenshage. Het boek is vanaf nu te koop bij het asiel en via de webshop op dierensielleiden.nl. De opbrengst is voor asieldieren.

De eerste twee exemplaren werden door de auteur overhandigd aan hoofdredacteur Chris de Waard van Sleutelstad die het voorwoord schreef en hondenfotograaf Maud Velders die voor de foto's zorgde. Het asiel houdt deze zaterdag voor het eerst in twee jaar weer een ouderwetse open dag met allerlei activiteiten. De Open Asieldag duurt tot 16.00 uur. Dieren kijken en bespreken kan wel, ze mee naar huis nemen niet. Daarvoor kan dan een afspraak worden gemaakt voor een rustiger moment.