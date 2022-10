Handhavers van de gemeente Voorschoten gaan foutparkeerders vanaf 10 oktober direct bekeuren. In de afgelopen weken hebben de handhavers al waarschuwingen uitgedeeld aan de eigenaren van fout geparkeerde auto’s.

Het gaat om overtredingen zoals het niet gebruiken van een parkeerschijf in de blauwe zone of het overschrijden van de maximale parkeerduur. Ook het parkeren buiten de vakken is een overtreding. "Vanaf 10 oktober is de waarschuwende fase voorbij en wordt er in de hele gemeente direct handhavend opgetreden", zegt een woordvoerder. "Bij constatering van een overtreding ontvangt de bestuurder direct een bekeuring."