Rondslingerende winkelwagens in Leiden blijven een probleem. Dat stelde Thijs Vos (PS) donderdagavond in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Burgemeester Lenferink gaat supermarkten daarom harder aanpakken. "Supermarkten die de winkelwagentjes niet opruimen krijgen een last onder dwangsom opgelegd. Ze zullen dan een fors bedrag moeten gaan betalen."

Lenferink zegt dat de gemeente de eigenaren van de winkelwagentjes een aantal keren heeft gevraagd om op de winkelwagentjes te letten. "Als dat onvoldoende gebeurt en ze ook niet actief bezig zijn met het inzamelen van de winkelwagentjes, dan veroorzaken ze problemen en daarop worden ze aangesproken. We hebben tot nu toe geen last onder dwangsom opgelegd, maar we kunnen het doen, en het lijkt erop dat we dat gaan doen", aldus de burgemeester. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden