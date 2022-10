In de Merenwijk leeft onvrede over het feit dat je na 23.39 uur vanuit het centrum van Leiden niet meer thuiskomt met de bus na een avondje cultuur of een avondje stappen. Het wordt betreurd dat streekvervoerder Arriva de busverbinding tussen het centrum en de wijk heeft versoberd terwijl de gemeente de binnenstad autoluw maakt en het autogebruik ontmoedigt.

Dit bleek woensdagavond uit een presentatie van Boudewijn Leeuwenburgh van de werkgroep verkeer en vervoer van de Wijkvereniging Merenwijk. De bijeenkomst ging over de verkeersdilemma's in en om de wijk. Leeuwenburgh is een bewoner van de Merenwijk, was regiodirecteur van een busonderneming en is, als voorzitter van de landelijke Voetgangersbeweging, lid van de reizigersadviesraad van de provincie. Daarin zit ook reizigersorganisatie Rover.

Om 23.39 uur vertrekt de laatste bus van de Breestraat richting Merenwijk. "Een busondernemer gaat uit van een economisch plaatje. Maar als ik Arriva was, dan zou ik zorgen dat er om half één of één uur 's nachts nog een bus is die mensen vanuit het centrum naar de buitenwijken brengt", zegt Leeuwenburgh. "Dat zorgt er namelijk ook voor dat mensen aan het begin van de avond met de bus naar de stad gaan, en zo heb je aan twee kanten meer klanten."

De dienstregeling van Arriva blijkt ook bij het centraal station Leiden in de vooravond karig. "Je baalt als een stier als een bus naar de Merenwijk voor je neus wegrijdt, want dan moet je lang wachten", zo zeggen reizigers.

Het probleem speelt overigens ook in de Stevenshof. Onlangs riep de wijkraad Arriva op de bus terug in de wijk te brengen. "Je bent met de trein sneller de stad uit dan met de bus Leiden in", was een van de klachten.

De provincie Zuid-Holland, opdrachtgever van het openbaar vervoer, moet rekening houden met het advies van de reizigersadviesraad over zaken als de dienstregeling. Dat staat in de wet. In 2024 wordt een nieuwe concessie voor het busvervoer verleend. Dat wil zeggen dat in een Europese aanbesteding een busonderneming wordt gekozen die het vervoer mag gaan verzorgen.

Boudewijn Leeuwenburgh vertelde dat het de werkgroep verkeer en vervoer gelukt is om te voorkomen dat de twee drukste bushaltes in de Merenwijk bij winkelcentrum de Kopermolen, worden samengevoegd. Dat zijn de haltes Arendshorst en Valkenhorst. Het plan van samenvoeging had te maken met de vernieuwing van de Kopermolen en de bouw van nieuwe woningen daar.