Voor de tweede week op rij is de N11 afgesloten. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zaterdag 14.00 uur is de N11 in beide richtingen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven afgesloten. Vorige week werd er ook aan de weg gewerkt, toen tussen Zoeterwoude Rijndijk en Alphen aan den Rijn.

Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met 20 tot 25 minuten extra reistijd. Verkeer vanuit Utrecht richting Leiden wordt via de A12 omgeleid via het Prins Clausplein naar de A4. Verkeer afkomstig vanuit Leiden richting Utrecht wordt omgeleid via de N207 en A12. Tijdens de werkzaamheden wordt zowel aan de weg als de omgeving gewerkt. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit groenonderhoud en onderhoud aan asfalt, watertoevoer, vangrails en verlichting.