De Leidse Sportprijzen krijgen dit jaar een nieuwe categorie. Naast de verkiezing tot sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en aangepaste sporter, is de jury ook op zoek naar de beste ‘official’ van Leiden. Dat kan bijvoorbeeld een scheidsrechter, grensrechter of jurylid zijn.

Zij spelen een belangrijke rol bij het in goede banen leiden van wedstrijden. Vaak blijft die rol onderbelicht. "We weten dat we in Leiden goede officials hebben die op topniveau actief zijn", zegt juryvoorzitter Gerard van den Berg. "Die willen we naast onze topsporters en topcoaches in het zonnetje zetten. Dus ik hoop dat we ook voor deze nieuwe categorie veel aanmeldingen krijgen."

De uitreiking van de Leidse Sportprijzen 2022 vindt plaats op 9 februari 2023 in Poppodium Gebr. de Nobel. Sporters en officials aanmelden kan door een mail te sturen naar info@lsf.nl. Om in aanmerking te komen voor een nominatie moet de persoon in Leiden wonen of uitkomen voor een Leidse Sportvereniging. En uiteraard een bijzondere prestatie hebben geleverd in 2022. De jury maakt de genomineerden in januari 2023 bekend. Daarna kan er ook weer worden gestemd voor de publieksprijs.