Dat de viering van Leidens Ontzet misschien niet door zou kunnen gaan, is volgens burgemeester Lenferink te sterk uitgedrukt, maar hij geeft wel toe dat het nooit eerder zo spannend was of het zou lukken om alles rond te krijgen. Met name de enorme krapte op de arbeidsmarkt speelde ook de gemeente, de 3 October Vereeniging en de horecaondernemers parten. "En zonder beveiligers kun je geen kermis organiseren."

Volgens Lenferink stonden er nog nooit zoveel vragen nog zo lang open bij de voorbereidingen van de 3 oktoberviering. Vooral voldoende technisch personeel en de beveiligers die nodig zijn bij de verschillende evenementen waren haast niet te vinden.

"Of het ging tegen zulke hoge kosten dat sommige ondernemers hebben moeten besluiten om een bepaald evenement dan maar niet te organiseren", zegt Guido Verschoor. Hij is voorzitter van de Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Als voorbeeld noemt hij brasserie De Poort. Een van de bedrijven van de Horeca Groep Leiden waarvan hij zelf mede-eigenaar is. "Die is tijdens Leidens Ontzet gesloten."

In de jaren voor corona werd het steeds drukker in het hart van het centrum. Zo druk dat de veiligheid van het publiek niet meer goed kon worden gewaarborgd. "En crowd control helpt dan ook maar een beetje", constateert Verschoor. "Als je op een bord zet dat een bepaald gebied te druk is en dat mensen er niet naartoe moeten gaan, dan gaan ze juist. Want daar is het dan dus gezellig."

Aanpassen

Minder evenementen rond de Nieuwe Rijn en bij de Hooglandse Kerk moeten er samen met het feest voor jongeren in Park Matilo voor zorgen dat het dit keer niet te druk wordt in het centrum van Leiden. "Maar het is voor een deel ook uitproberen", zeggen zowel Lenferink als Verschoor. "En zaken die voor verbetering vatbaar zijn, kunnen we dan volgend jaar aanpassen."

Hekken

In grote lijnen kunnen de Leidse horecaondernemers zich wel vinden in de regels die de gemeente voor Leidens Ontzet heeft opgesteld. Geen livemuziek of dj's in het gebied rond de Nieuwe Rijn, geen pontons, maar ook geen hekken. "Dat willen we ook gewoon niet meer bij zo'n openbaar feest", zegt burgemeester Lenferink.

Alleen bij de Garenmarkt staan nu hekken, maar die worden na het Minikoraal vervangen door lage dranghekken. Het Ambachtsplein aan de Langegracht en het Rembrandtpark zijn de enige plaatsen in het centrum waar wel hekken komen te staan, maar hier gaat het om feesten waarvoor een kaartje moet worden gekocht.

Joppenszborrel

Net buiten het gebied waar geen live optredens zijn, organiseert de 3 October Vereeniging op het Garenmarktplein op zaterdagavond de Joppenszborrel. Ook daar dit jaar geen live muziek, wel dj's. Op die plek zou dat wel gemogen hebben, maar de vereniging sluit aan bij het beleid van de gemeente en ook hier speelt mee dat er onvoldoende beveiligers konden worden aangetrokken voor een feest met optredens van bands.