De gezamenlijke kerken in Leiden gaan vluchtelingen opvangen in de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk bij de Stevenshof. Via Diaconaal Centrum De Bakkerij doen de kerken bovendien een oproep aan inwoners van Leiden om zich op te geven als vrijwilliger.

"De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar nu de vluchtelingen in Ter Apel al maanden buiten slapen kunnen wij niet voorbijgaan aan de oproep om hen tijdelijk te herbergen" zegt vicevoorzitter Jan van Trigt van de HH. Petrus en Paulus parochie in Leiden.

Als eerste gaat de parochie voor een periode van vier weken tien vluchtelingen opvangen in de Rooms-Katholieke Maria Middelareskerk. Van Trigt: "Bij voldoende vrijwilligers en draagvlak in de buurt kunnen we de opvang opschalen. We begeleiden de vluchtelingen met vrijwilligers uit zowel de Protestantse kerk als de Rooms-Katholieke parochiekernen."

Van Trigt hoopt dat andere organisaties in de stad het voorbeeld zullen volgen en ook kleinschalige tijdelijke opvang gaan bieden. "Deze mensen willen we niet in de kou laten staan en daarom zetten we graag de deur van onze kerk open. Als 'veldhospitaal voor de wereld', zoals Paus Franciscus dat zegt. Tot alle mensen een slaapplaats binnen hebben, blijven wij doorgaan."

Diaconaal Centrum De Bakkerij coördineert en begeleidt de noodopvang samen met de lokale kerken en parochiekernen. "Bij gebrek aan een Samaritaan, kan ook een Leidenaar volstaan", stelt coördinator Judith van den Berg van De Bakkerij. "Deze leus gebruiken we vaak in ons werk en is zeker van toepassing in deze situatie. We kunnen als kerken in Leiden niet voorbijgaan aan deze noodsituatie. Deze mensen doen een beroep op onze hulp en willen een dak boven hun hoofd. Wij helpen totdat de overheid zijn taak weer volledig oppakt."

Oproep

Wie tijdelijke opvangplekken wil creëren en aanbieden in een ruimte van een kerkgebouw, een leegstaande pastorie of andere ruimte in Leiden en omstreken kan zich melden via info@debakkerijleiden.nl. Ook mensen die vrijwilligerswerk willen doen kunnen dat aan De Bakkerij laten weten. Het gaat daarbij om zaken als boodschappen doen, koken, dagactiviteiten verzorgen of een nachtdienst draaien.