Ouders hebben een brede keus aan scholen in de Leidse regio. Vooral voor de basisscholen, maar als het gaat om middelbaar onderwijs ontbreekt er nog een schooltype vindt de stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden. Zij willen een daltonschool. Donderdagavond is er een informatiebijeenkomst voor ouders in Het Gebouw aan het Arubapad 2.

Op de informatieavond zullen een aantal sprekers vanuit hun eigen expertise iets vertellen over daltononderwijs. Een van hen is Pia Crul, zij was ruim dertig jaar docent aan de daltonschool in Voorburg en sinds tien jaar coach van jongeren en hun ouders die vastlopen met school of studie. "Mijn manier van werken als coach sluit heel goed aan op hoe een daltonschool les geeft."

Daltononderwijs kenmerkt zich door keuzevrijheid en zelfstandigheid, maar niet zonder grenzen. Pia Crul: "Elke school kan het op zijn eigen manier inrichten, maar vaak is er elke dag wel een uur dat leerlingen zelf mogen invullen. Naast de lessen wiskunde, Nederlands, noem maar op. In dat uur kiezen leerlingen zelf waar ze meer aan willen werken. Dat geeft een stukje vrijheid en dat je al een beetje richting zelfstandigheid gaat en daar moet je dan over nadenken. Daarnaast is samenwerken heel belangrijk. Je moet dan nadenken met wie je dat wil doen en ook daarin moet je dan weer keuzes maken."

"Op een daltonschool leren kinderen heel goed plannen, al een week vooruit, in plaats van dat er huiswerk gegeven wordt van dag tot dag", zegt Crul. "Kinderen die gedijen in vrijheid, zullen zich als een vis in het water voelen op een daltonschool. Soms denken ouders dat daltononderwijs niet voor hun kind is omdat ze het idee hebben dat hun kind meer aan de hand genomen moet worden. Maar zij kunnen dat wel leren en zullen het later ook nodig hebben. Ik denk dat daltononderwijs heel breed is."

Wie meer wil weten over daltononderwijs en de nieuw op te richten school kan terecht op de website van de stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden.