Nationale Kraanwaterdag werd woensdagochtend afgetrapt op basisschool De Ley in Leiden. Daarmee starten de leerlingen het nieuwe schooljaar gezond: de hele dag drinken zij alleen maar kraanwater in plaats van gezoete drankjes. Leerlingen gingen in gesprek met wethouder Ashley North en Dunea-directeur Wim Drossaert over het belang van kraanwater.

Vanwege een flinke regenbui vond de opening binnen plaats in plaats van op het schoolplein. Na de opening zongen de leerlingen het Kraanwaterdaglied dat speciaal voor deze dag is geschreven. Toen het opklaarde konden de eerste kinderen hun flesjes op het schoolplein vullen met kraanwater. "Het is heel belangrijk dat je op jonge leeftijd al goed leert omgaan met je omgeving en met zoiets belangrijks als kraanwater", legt wethouder Ashley North uit. "Er is weinig zo gezond als kraanwater en dat kunnen kinderen maar beter vroeg genoeg leren." Door middel van gastlessen met workshops kregen de leerlingen hier uitleg over. Kraanwater is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, werd de basisschoolleerlingen vandaag bijgebracht. "We moeten ons er een beetje bewust van zijn. We hebben namelijk niet zo veel water dat je er alles mee kan doen", vertelt Dunea-directeur Wim Drossaert. Drinkwaterbedrijven hebben als doel om de drinkwaterconsumptie van kinderen te verdubbelen van gemiddeld 2 naar 4 glazen per dag. Sinds de afgelopen jaren worden er steeds meer watertappunten geplaatst om het drinken van kraanwater aan te moedigen.