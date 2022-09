De kosten om het Indiëmonument bij molen De Put op te knappen bedragen 1.272 euro. Dat blijkt uit vragen van de VVD. De gezichten van de beelden bij het Indiëmonument werden begin september wit gespoten.

Na de bekladding van begin deze maand was de VVD witheet. "Dit is een wandaad die we met de grootst mogelijke bewoordingen afkeuren", zei raadslid Alyssa Voorwald toen.

Ook de herdenkingskransen die er toen net een week lagen moesten het ontgelden. Van het vandalisme is aangifte gedaan. Half juni was het monument ook al slachtoffer geworden van vandalisme. In roze verf werd #Beeldenstorm op de sokkel van het beeld gespoten en begin juni werd het beeld ingepakt. De gemeente laat verder weten dat de politie inmiddels regelmatig surveilleert op de plek.

"Het doet mij met name goed dat de politie nu regelmatig surveilleert op de plek. Dat blijkt hard nodig. Hopelijk wordt de dader of daders zo snel mogelijk gepakt zodat er een einde komt aan de vernielingen. Hopelijk kunnen de kosten op hen verhaald kunnen worden", laat Voorwald weten.