De gemeente Leiderdorp gaat geluidskastjes, zogeheten Slimme Mosquito's, plaatsen om hangjongeren weg te jagen. Het geluid dat deze kastjes maken, is zo hoog dat het alleen te horen is door jongeren onder de 25 jaar. Hoe langer iemand het geluid hoort, hoe irritanter het wordt. Met deze Mosquito's worden zes plekken in en rondom de Winkelhof 'virtueel afgesloten'.

Het gaat om een test van een half jaar. De piepkastjes komen naar aanleiding van de toenemende overlast in winkelcentrum de Winkelhof. Sinds januari 2020 kreeg de politie 130 meldingen en klachten van omwonenden. Naast gerichte handhaving en het gesprek aangaan, komt de gemeente Leiderdorp met de inzet van Mosquito's. In andere gemeenten, waaronder Rotterdam, worden de Mosquito's al succesvol ingezet tegen overlast van jongeren op specifieke plekken. Personen boven de 25 jaar zullen in principe niets merken van de aanwezigheid van de Mosquito's. Het geluid kan niet door muren heen. Binnenhuis merken omwonenden er niks van. De tonen zorgen niet voor gehoorschade. De komende zes maanden hangt de gemeente Leiderdorp geluidskastjes op zes plekken. Onder meer op het plein voor de Winkelhof en bij het Staringpad. De Mosquito's staan alleen aan op zorgvuldig gekozen tijdstippen. De gemeente onderzoekt nog of het mogelijk wordt om omwonenden de Mosquito's te laten bedienen. Na een half jaar wordt de inzet van de geluidskastjes geëvalueerd en besluit de gemeente Leiderdorp of de inzet langer nodig is. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden