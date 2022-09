De Leidse schaatshal heeft geen last van de hoge energieprijzen. “We hebben een doorlopend contract tot 2023, dus zolang de energieleverancier niet omvalt, betalen we niet veel meer dan vorige jaren”, vertelt bestuurslid Jan Annard. Voor de komende jaren maakt hij zich al helemaal geen zorgen: “Volgend jaar nemen we de nieuwe schaatshal in gebruik. Die is helemaal klimaatneutraal.”

Annard heeft zin in het schaatsseizoen, dat komende zondag begint. “Na vijfenveertig jaar trouwe dienst begint nu het laatste jaar voor de oude hal aan de Vondellaan. We denken nog na over een mooie afscheidsactiviteit”, vertelt hij. “Als we volgend jaar de nieuwe accommodatie in gebruik nemen, willen we weer iets leuks doen.” Ook voor die activiteit moet nog een invulling bedacht worden.

De nieuwe accommodatie herbergt naast een ijsbaan, een ijshockeyveld en een dubbele curlingbaan ook een zwembad. “Er wordt nu druk gebouwd”, weet Annard. “Tot nu toe loopt het op schema. Voor de winter moet alles regen- en winddicht zijn, zodat ze binnen door kunnen bouwen.” De oplevering staat gepland in mei. “Als het wat later wordt, is dat voor ons niet erg, want het schaatsseizoen begint pas in oktober.”

Dat betekent natuurlijk niet dat de ijsmeesters tot oktober kunnen gaan lummelen. “We gaan al vanaf september 2023 van alles uitproberen, want voor ons is ook alles nieuw natuurlijk. En in oktober moet de ijsvloer er goed bijliggen.”