Museum De Lakenhal is ook dit jaar gratis te bezoeken op 3 oktober. Leidenaren kunnen de geschiedenis van Leidens Ontzet bekijken, maar ook een expositie over de moord op priester Cornelis Musius. Tijdens de opstand tegen Spanje is hij voor het Leidse stadhuis opgehangen door geuzenleider Lumey. Burgemeester Henri Lenferink heeft speciaal voor de expositie een terechtwijzende brief van Willem van Oranje aan Lumey ingesproken.

"Cornelis Musius was prior van het Agathaklooster in Delft, het huidige Prinsenhof", vertelt Jori Zijlmans, conservator geschiedenis van De Lakenhal. Musius vluchtte in 1572 uit Delft naar Den Haag, dat toen nog in Spaanse handen was. "Hij wordt echter gearresteerd. Lumey laat hem vervolgens naar Leiden brengen, waar Musius wordt gemarteld. De 72-jarige priester wordt daarna opgehangen voor het Leidse stadhuis op de Blauwe Steen waar een galg is opgericht."

"Het museum wilde ook de zwarte bladzijdes van Leidens Ontzet laten zien. De katholieke schuilkerk waarin de expositie te zien is, is eigenlijk de tegenhanger van de Universiteitskamer die ook in de Lakenhal aanwezig is en die grenst aan de presentatie van het Leidens Ontzet. De Universiteitskamer is natuurlijk echt een feest. De universiteit was een geschenk van Willem van Oranje als dank voor heldhaftig gedrag van Leiden. De schuilkerk staat daarentegen voor onvrijheid van geloof na Leidens Ontzet."

Gratis openstelling

In oktober, de maand van de geschiedenis, geeft conservator geschiedenis Jori Zijlmans een aantal rondleidingen over de moord op Musius. Reserveren kan online. Op 3 oktober kun je de expositie over Musius en de collectie van De Lakenhal gratis komen bekijken. Als onderdeel van de traditionele feestelijkheden in de stad - de kermis, de optocht, het eten van haring en wittebrood en natuurlijk hutspot - is het museum van 10.00 tot 13.00 uur gratis open.

Naast een kijk op de geschiedenis laat de collectie van De Lakenhal ook zien hoe door de jaren heen het Beleg en Ontzet van Leiden werd herdacht en gevierd. De hele ochtend zijn er rondleiders aanwezig die je meer kunnen vertellen over het jaar 1572, het jaar van de moord op Musius, en 1574, het jaar van Leidens Ontzet. Voor gezinnen met kinderen vanaf zes jaar is er een inloopworkshop waarin je met de bekende hutspotingrediënten je eigen kunstwerk kan maken.