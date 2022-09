Roeien kan heel goed met je ogen dicht. Een prima sport dus voor mensen die niet zo goed kunnen zien. Toch is de drempel soms nog hoog. Daarom is studentenvereniging Njord aangesloten bij Rowing Blind en biedt ze dit najaar wederom een kennismakingscursus aan. Voor alle leeftijden.

In acht zondagen kunnen mensen met een visuele beperking leren roeien bij Njord. Elke deelnemer krijgt een roeimaatje toegewezen. De eerste les is een kennismaking, daarna wordt er zoveel mogelijk geroeid op het water. "Je kunt het best een gladde trainingsbroek aantrekken", zegt Joost Goudsmit die zelf roeimaatje is bij Rowing Blind. "Je zit op een bewegend bankje en je wilt niet dat er kleding tussenkomt. Maar verder is er niks speciaals nodig. Je hoeft ook niet te kunnen zwemmen, je kunt altijd een zwemvest krijgen."

Ariane Dorlas is zelfs speciaal bij Njord gaan roeien omdat ze Rowing Blind aanbieden. "Eigenlijk mocht ik nog niet meedoen als roeimaatje omdat ik nog niet zoveel ervaring had, maar ik heb net zolang gesmeekt tot het toch mocht." Dorlas begon zelf heel fanatiek met roeien, maar bleek te klein voor de wedstrijdboten. "Toen ben ik me gaan toeleggen op sturen en dat is ook heel erg leuk." Voor Goudsmit kwam het door zijn studie psychologie. "Voor mij kwam wat ik met mijn studie deed en het roeien mooi bij elkaar. Als je eenmaal een keer hebt meegedaan, is het gewoon zo leuk, al dat enthousiasme."

Wie graag mee wil doen met de kennismakingscursus Rowing Blind kan terecht op de website van Rowing Blind of direct bellen via 06 20142719. De eerste training is op zondag 16 oktober, aanvang: 14.00 uur. De laatste bijeenkomst is op zondag 17 december. Roeien gaat eigenlijk altijd door, tenzij er ijs op het water ligt.