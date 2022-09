Onder leiding van dirigent Wim de Ru worden vanavond de koraalliedjes weer geoefend. Iedereen die op 3 oktober goed voor de dag wil komen als om 8.00 uur in het Van der Werfpark de Koraalzang begint, kan maar beter vanavond om 19.30 uur in de Hooglandse Kerk zijn. Oefenen van de vaak ingewikkelde liedjes is beslist geen overbodige luxe. En het is ook altijd reuze gezellig.

Het oefenen van de oudhollandse liedjes gebeurt in twee rondes. Eerst worden alle liedjes door Wim de Ru met het publiek stuk voor stuk doorgenomen. Na de pauze vindt een generale repetitie plaats.

De muzikale begeleiding wordt zoals elk jaar verzorgd door het gecombineerde orkest van muziekvereniging Concordia en Werkmans Wilskracht.