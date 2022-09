Zorg en Zekerheid, de marktleider voor zorgverzekeringen in de Leidse regio, maakt de zorgpremie voor 2023 in november bekend en doet er alles aan om haar betaalbaar te houden. Dit zegt de zorgverzekeraar op vragen van Omroep Sleutelstad naar aanleiding van de premiebekendmaking door verzekeraar DSW.

"Ik begrijp dat mensen nieuwsgierig zijn, maar onze experts zitten nog druk te calculeren om de premies betaalbaar te houden. Toegankelijkheid van de zorg is onze taak", aldus Annemargreet Zijlman, persvoorlichter van Zorg en Zekerheid. Zij wilde niet loslaten in hoeverre Zorg en Zekerheid DSW met een lagere premie wil beconcurreren.

De betaalbaarheid van de zorgverzekering is nadrukkelijk een punt van aandacht tegen de achtergrond van een toenemend aantal mensen met financiële problemen. Volgens Divosa, een vereniging van gemeenten in het sociaal domein, merkten zorgverzekeraars vorig jaar meer dan de helft van de vroege signalen van betalingsachterstanden op.

DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die zijn zorgpremie voor het volgende jaar bekendmaakt. De maandpremie voor een basisverzekering gaat bij DSW komend jaar met 9,75 euro omhoog en komt zo op 137,50 euro. Bij Zorg en Zekerheid bedraagt de gemiddelde maandpremie dit jaar gemiddeld 128 euro, dat was 2,35 euro meer dan in 2021.