De crisis op de woningmarkt zorgt ervoor dat studenten geconfronteerd worden met extreem hoge woonlasten. Veel studenten geven daar inmiddels bijna de helft van hun inkomen aan uit. Veel meer dan reguliere huishoudens. En daarin zijn de explosief gestegen energiekosten nog niet eens meegenomen.

Studentenhuisvester DUWO, met in Leiden zo'n 7.000 studentenonderkomens, luidt de alarmbel en roept het kabinet op om studenten in elk geval ook een energietoeslag te geven. Vooralsnog lijkt het Rijk daar niet aan tegemoet te willen komen. DUWO-woordvoerder Gijsbert Mul is voor de Leidse studenten blij dat de gemeente hier de bijzondere bijstand heeft opengesteld voor studenten die in de problemen komen, maar wijst erop dat dat vooralsnog alleen voor dit jaar geldt.

Daarnaast probeert DUWO de studenten op verschillende manieren te helpen om de energierekening omlaag te krijgen. Samen met de gemeente Leiden en Klimaatroute zijn negen onzelfstandige woningen geselecteerd waar een pilot gehouden gaat worden met het geven van energieadviezen en -scans. Ook worden daar eenvoudige hulpmiddelen als tochtstrips en radiatorfolie aangebracht.

EFG-labels

"De goedkoopste energie blijft energie die je niet gebruikt", zegt Mul. Belangrijkste bespaartips zijn volgens hem minder lang warm douchen en de verwarming een graadje lager zetten. In complexen waar dat kan, is DUWO ook van plan om dat af te dwingen. "Door de toevoertemperatuur te verlagen van 70 naar 55 graden hou je nog steeds een kamer die lekker warm is, maar het duurt iets langer voordat deze op temperatuur komt. En dat bespaart energie." Een ander voorbeeld waar DUWO aan denkt, is het verlagen van de waterdruk. DUWO is verder druk bezig met het verduurzamen van woningen die nu nog een E, F of G-label hebben. Dat proces moet binnen zes jaar zijn afgerond. "En daar hebben onze huidige huurders natuurlijk niks aan, want die zijn in die periode al twee keer afgestudeerd. Dus dan zijn we twee generaties studenten verder."

Tachtig

Omdat DUWO voor langere tijd afspraken maakt met energiebedrijven hebben de studenten tot nu toe geen last gehad van de oplopende energiekosten. Dat gaat echter veranderen. Momenteel onderhandelt de studentenhuisvester over de tarieven die per 1 januari gaan gelden en duidelijk is al wel dat die dan fors hoger zullen worden. DUWO gaat uit van een stijging met zo'n tachtig euro per student per maand. "En dat is echt een fors bedrag als je weet dat de meeste studenten nu rond de veertig euro per maand betalen", zegt Gijsbert Mul.

Fusies

Een andere oorzaak van de stijgende woonlasten heeft te maken met de schaarste op de woningmarkt. Die geldt ook voor studentenwoningen. In Leiden moeten er tot 2030 nog duizenden kamers en studio's bijkomen, maar dat duurt lang en is duur. Bovendien sluit het type studentenwoningen dat de afgelopen jaren veel gebouwd is, zelfstandige studio's, niet goed aan bij wat veel studenten willen. Die wonen liever in huizen met gezamenlijke voorzieningen en een fusie. Dat is beter voor de sociale contacten.

Onbetaalbaar

"We zouden graag bouwen naar behoefte", zegt Mul. "Maar dat is wel lastig. Een studio met een eigen voordeur is een zelfstandige woonruimte. Als we die bouwen tegen een huur van 440 euro per maand, krijgt een student 200 euro huurtoeslag. Als we kamers van 400 euro realiseren dan is dat onzelfstandige woonruimte en moet iemand de volle huur zelf betalen. Samen met de hoge energielasten, zijn die kamers dan feitelijk onbetaalbaar."

Wetswijziging

Het kenniscentrum studentenhuisvesting Kences, roept minister De Jonge op om de wet te wijzigen om zo het bouwen van kamers en het verduurzamen van bestaande kamers weer aantrekkelijk te maken voor de verhuurders: "Dit kan alleen door de regels te veranderen, zodat een eerlijke huur kan worden gevraagd en door kamerbewoners huurtoeslag te geven."

Tiny studio's

DUWO gaat in Leiden zelf ook experimenteren met mogelijke oplossingen. Zo worden er op het Leiden Bio Science Park, bij het Kolffpad, piepkleine zelfstandige studentenwoningen gebouwd. "Door deze tiny studio's te bouwen, houden we geld over om ook een fusie toe te voegen", vertelt Mul.