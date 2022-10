De Kunstroute Leiden trok afgelopen zaterdag en zondag 5.500 bezoekers uit de regio én daarbuiten. Onder het publiek zijn steeds meer internationale en jonge bezoekers. Zij bezochten ruim tachtig ateliers en creatieve locaties in de stad, gingen in gesprek met kunstenaars en ontdekten nieuw werk.

Zo'n vijftien kunstenaars deden dit jaar voor het eerst mee aan de open atelierroute. Ook waren een aantal creatieve verzamellocaties nieuw voor het publiek. Zoals TROEF, een galerie verbonden aan het jonge kunstenaarscollectief ROEM, en Stadstimmerwerf, waar De Leidsche Mondialen afgelopen jaar een expositieruimte hebben geopend.

Projectleider Resi van der Ploeg: "Het valt op dat steeds meer internationale bezoekers de Kunstroute weten te vinden. En ook de groep jonge bezoekers groeit, van dertigers tot studenten en zelfs scholieren die voor een schoolopdracht op stap waren. Het was ook dit jaar een sfeervol en laagdrempelig weekend om kennis te maken met de kunst en kunstenaars van Leiden."

Verder waren er dit jaar veel kunstenaars die nieuw werk presenteerden of een speciale activiteit organiseerden tijdens de Kunstroute. Zo was er een Kinderkunstroute in de Nieuwplaatz voor jonge kunstliefhebbers en een kunstmarkt 'Kunst onder de bomen'. Van der Ploeg: "We zagen veel blije gezichten en ook soms verbazing over wat er wel niet allemaal in Leiden te vinden is.

Dat maakte de Kunstroute ook dit jaar weer een levendig en verrassend weekend. Dank voor de inzet van alle kunstenaars en creatievelingen die mensen enthousiast hebben gemaakt voor beeldende kunst." Alle deelnemers van 2022 en hun werk zijn nog te vinden via lakenhal.nl/kunstroute.