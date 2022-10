De Corbulotunnel was zaterdagochtend geopend voor het publiek. Ruim 3000 geïnteresseerden wandelden door de tunnel om te zien hoe deze er uiteindelijk uit komt te zien.

Over de tunnel in de RijnlandRoute is veel te doen, na misstanden tijdens de bouw en de brand van afgelopen juni. De uiteindelijke oplevering is daarom flink uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer duidelijk wordt wanneer de tunnel klaar is. Er zijn problemen met de levering van materialen.

Volgens woordvoerder Linda van Heusden van de Provincie Zuid-Holland waren alle tijdslots gereserveerd. "We zien heel veel interesse voor de bouw van de tunnel. Dat is leuk om te zien. Het gaat vooral om mensen uit de buurt die benieuwd zijn naar de bouw van de tunnel." Tijdens de rondleiding werden veel vragen gesteld over wanneer de tunnel nu echt klaar is, maar dat is nog verre van duidelijk.

"We kampen net als veel andere organisaties met problemen bij het leveren van materialen. We wachten bijvoorbeeld nog steeds op camera's", gaat de woordvoerder verder. Toch was de sfeer bij de open dag positief. "Mensen vinden het bijzonder om hier te mogen lopen, nog voordat de auto's hier over een aantal jaar doorheen rijden."