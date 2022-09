Na twee jaar 'corona-afwezigheid' was zondag het jaarlijkse loopevenement van Zoeterwoude terug. Hardlopers en wandelaars renden of liepen een parcours door het Groene Hart en genoten onderweg van de omgeving. Het weer zat mee, de stemming was goed, alleen het aantal hardlopers dat meedeed viel de organisatie wat tegen. Ongeveer veertig deelnemers gingen zondagochtend over de startlijn.

"Fijn dat het weer kan, maar het is zo wel een intiem feestje", vertelt een van de organisatoren. Hij doelt op het feit dat er vooral deelnemers uit Zoeterwoude meelopen. "Vandaag is ook de 100 Bruggenloop in Leiden en City-Pier-City in Den Haag. Dat heeft ons veel inschrijvingen van buiten de gemeente gekost", vermoedt hij. Dat de organisatie van de 100 Bruggenloop voor haar eerste editie dezelfde datum als de Groene Hardloop koos vindt hij niet netjes. "Wij doen dit al jaren. Altijd op de laatste zondag van september. Dan komt er een nieuwe loop in de regio bij, prima, maar waarom moet dat op dezelfde dag?" Klapbord

Burgemeester Fred van Trigt verzorgde het startsein. Niet met een pistool maar, zoals dat vroeger bij wedstrijden op de ijsbaan ook gebeurde, met een klapbord. Van Trigt liet zich motiveren door de hardlopers. "Nu ik dit zo zie, weet ik het zeker: ik loop volgend jaar mee met de 6,5 kilometer. Dat was ik dit jaar ook van plan, maar dat is niet gelukt. Maar volgend jaar ben ik er bij", belooft hij. Opbrengt

De wandeltocht door het Groene Hart was een groter succes. Een grote groep trok er zondagochtend vroeg op uit om 10, 15 of 20 kilometer te wandelen. Onderweg maakten velen gebruik van het wandelarrangement waarin koffie, thee, gebak en een lunch werden verzorgd. Het succes van de wandelloop maakte dat de IJsclub aan het eind van rit toch nog een leuke opbrengst voor de vereniging heeft opgehaald. Voor alsnog is de organisatie gewoon weer van plan om volgend jaar op de laatste zondag van september een Groene Hardloop te organiseren.