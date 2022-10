Het is inmiddels een traditie, maar wel een waar nu een einde aan komt: Lopen tegen Kanker. Op zondag 9 oktober vindt de tiende en laatste editie plaats in Warmond. De deelnemende hardlopers en wandelaars halen geld op voor diverse goede doelen in de regio.

'Doe mee en kom in beweging' is het motto van de loop, die jaarlijks op de tweede zondag van oktober wordt gehouden. Drijvende kracht achter de stichting Lopen tegen Kanker is de Warmondse Corine van Diest. Zij nam jaren geleden het initiatief voor de loop toen haar moeder, een nichtje en een neef in korte tijd overleden aan kanker. Om haar verdriet om te zetten in iets positiefs begon zij met Lopen tegen Kanker.

Het evenement Lopen tegen Kanker kent verschillende onderdelen. Er zijn wandelingen van 5, 10 en 15 kilometer en hardloopafstanden van 5 en 10 kilometer. Corine van Diest beschrijft de bijzondere sfeer die bij het evenement hoort. "Ik hoor terug van deelnemers dat ze bij geen enkel loopevenement zo'n saamhorige sfeer ervaren. Voor sommige deelnemers is het ook een reünie. Zo is er een groepje mannen die hun vrouw hebben verloren aan kanker en die met jonge kinderen achterbleven. Ze komen elkaar één keer per jaar tegen bij Lopen tegen Kanker. Dan drinken ze samen een biertje en horen van elkaar hoe het met ze gaat. De verbondenheid tussen mensen is enorm."

Dat het evenement nu toch stopt, komt vooral doordat het bestuur te klein is geworden om de kar te trekken. Daarnaast dreigt de concurrentie met de gloednieuwe Duin en Bollen Vierdaagse, die van 13 tot en met 16 oktober wordt gehouden. "Dat maakt het voor ons onmogelijk om door te gaan. En daarom stoppen we nu, met een lach en een traan", licht Van Diest toe.

Lopen tegen Kanker groeide uit tot een begrip in de regio. Met gemiddeld 2000 deelnemers per editie werd zo'n 30.000 euro per jaar opgehaald. Daarvan komt ruim 80 procent direct bij de goede doelen terecht, de rest is nodig voor de organisatie van het loopevenement. Het geld gaat naar hospices in de regio, naar de Stichting NET Kanker, Stichting Hemelrijk, Het Zingen voor je Leven koor, LUMC Afdeling oncologie en de Stichting Tegenkracht. Ook heeft de stichting Lopen tegen Kanker een eigen wensenfonds, Een Wens Dichtbij, dat al tientallen wensen in vervulling heeft laten gaan.

De jubileumeditie van 9 oktober is speciaal, belooft Van Diest. "Er is muziek bij de start en langs de route. Als er nog mensen zijn die langs de route muziek willen maken, dan roepen wij die op zich bij ons te melden."

Voorinschrijving voor het wandelen kost tussen de 7,50 en 12,50 euro, afhankelijk van de afstand. Deelname aan de hardloopafstanden kost 12,50 euro. Voorinschrijven kan op www.lopentegenkanker.nl. Op de dag zelf zijn alle onderdelen 2,50 euro duurder. De start is aan de Bisschopslaan in Warmond. Het hardlopen begint om 9.30 uur, de wandelaars starten om 11.30 uur.