De bewoners van de Oude Singel en de Volmolengracht die overlast ervaren van een bankje op de Oude Singel, zijn ten einde raad. Dat schrijven ze in een brief. Die brief is dit keer gericht aan de Leidse gemeenteraad, omdat vorige brieven aan de burgemeester geen effect hadden.

Het gaat om het bankje aan het water van de Oude Vest op de kruising van de Oude Singel en de Volmolengracht. Omwonenden geven aan al jaren last te hebben van "drinkende, dronken, drugs gebruikende en dealende, schreeuwende, verwarde, ruziemakende, agressieve, voor onze deur plassende en soms zelfs poepende bewoners van het Papegaaisbolwerk". Volgens de schrijvers van de brief is de oplossing heel simpel; de bank moet weg. Tussen september 2021 en mei 2022 was de zitplaats al tijdelijk weg. In die tijd is er volgens de omwonenden geen enkele overlastmelding gedaan. De omwonenden hopen dat de gemeenteraad inziet "dat vaste bewoners geen woongenot zouden moeten inleveren voor de tijdelijk bewoners van het Papegaaisbolwerk. Ook wij hebben recht op een fijne en veilige plek om te wonen. Wij willen niet vluchten en rekenen op het gezond verstand van de fracties en raadsleden." Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden