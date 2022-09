Als het project De Geus bij station Leiden Centraal met daarin een multiplexbioscoop klaar is en aan de Lammermarkt het nieuwe Kijkhuis is verrezen, telt Leiden ruim twee keer zoveel bioscoopzalen als nu het geval is. Op het oude Kijkhuis na, gaan er namelijk geen bioscopen dicht. Dat vertelt Govert de Kok, een van de twee directeuren van Bioscopen Leiden die Het Kijkhuis en de Bioscopen Lido, Studio en Trianon exploiteren, maar ook stevig betrokken zijn bij de nieuwbouwprojecten.

Op dit moment zijn in Leiden tien bioscoopzalen. Het Kijkhuis heeft er twee, Lido vier, Studio telt één zaal en Trianon beschikt over drie zalen. In het nieuwe Kijkhuis moeten vijf zalen komen. De Geus krijgt er acht. Of er over enkele jaren echt 21 zalen zullen zijn, is nog niet helemaal duidelijk, maar een verdubbeling van het huidige aantal ligt wel voor de hand. "Misschien dat we in Lido op termijn iets meer horeca willen ten koste van wat zaalruimte", vertelt De Kok bij een aantal grote borden waarop staat aangegeven wat er de komende jaren in het stationsgebied gebouwd gaat worden.

De sloop van de huidige bebouwing start in november. "En dat is dus de facto de start van de nieuwbouw", zegt De Kok die er samen met compagnon Gideon Boer de bioscoopzalen en de horeca gaat exploiteren. Dat zijn twee restaurants waarvan er eentje op de derde verdieping komt. Inclusief een flink dakterras.

De zalen in de nieuwe bioscoop moeten Leiden op het gebied van filmbeleving een enorme boost gaan geven. De Kok: "De huidige zalen zijn eigenlijk allemaal te klein. En dan heb ik het ook over beenruimte, zichthoeken en doekgrootte." Ook het geluid in de nieuwe zalen zal volgens De Kok van een geheel andere orde zijn. "En meer zalen betekent natuurlijk ook gewoon dat je meer films vaker kunt vertonen."

Kers

De Kok is niet bang dat de nieuwe bioscopen publiek wegtrekken bij de bestaande zalen. "In tegendeel! Voor Trianon is het juist heel goed. Dat is een cross-over theater dat qua films tussen Het Kijkhuis en De Geus inzit. Die kunnen we straks veel beter gaan programmeren. Voor het Lido zullen we wel anders moeten gaan programmeren. De Geus neemt de functie over die Lido nu vervult." De Kok en Boer denken dat zo'n nieuwe programmering in het Lido juist 'de kers op de taart' kan worden. "Lido is een hele fijne, lieve binnenstedelijke bioscoop uit 1936. Die mishandelen we nu door hem te programmeren alsof het een multiplex is, en dat is het niet. Nu kan dat niet anders, want we hebben gewoon een tekort aan zalen."

Bollywood

Eén van de ideeën voor Lido is het vertonen van filmklassiekers. "We hebben een ongelooflijke bibliotheek aan films, dus dat zouden we zo kunnen doen. Maar we kunnen dat ook in één zaal gaan doen en de andere zalen gebruiken voor bijvoorbeeld Hindi films. Bollywood-producties sluiten ook steeds meer aan op wat mensen hier in Europa willen zien. Of films uit Hongkong. Er is een enorme filmcultuur overal in de wereld.

Kijkhuis

Naast de bouw van De Geus werkt Bioscopen Leiden ook nog altijd aan een nieuw Kijkhuis. Dat moet verrijzen aan de Lammermarkt en krijgt vijf zalen. "Dat blijft echt heel belangrijk. Ook De Geus heeft gewoon een goed Kijkhuis nodig. Om film als vorm van cultuurbeleving voldoende gewicht te geven. En andersom heeft een filmhuis een goeie commerciële bioscoop nodig voor nieuwe aanwas van publiek. Die twee gaan elkaar enorm versterken."

Wanneer de nieuwe bioscopen klaar zijn is nog niet helemaal zeker. Voor De Geus staat de opening gepland voor het eerste kwartaal van 2026. Voor Het Kijkhuis zijn de plannen nog niet zover gevorderd. "We zijn daar de plannen aan het verfijnen en gaan nu richting omgevingsvergunning", zegt De Kok. "Maar we hebben daar ook wel wat tegenslagen gehad. Als je vleermuizen ontdekt, ben je zo een jaar verder. En als je een gierzwaluw ziet vliegen weer een jaar."

Het zijn dingen die volgens De Kok echt gebeurd zijn in de afgelopen periode. "En je weet nooit wat je nog tegenkomt als je echt begint. Als we de kelder voor Het Kijkhuis gaan graven en we komen archeologische bodemschatten tegen… ik zou het onze vrienden van het Rijksmuseum van Oudheden enorm gunnen, maar liever even niet op deze plaats."

Gaat het nieuwe Kijkhuis er zeker komen? De Kok: "Als het aan mij ligt wel. Or I'll die trying."