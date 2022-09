Eind januari denkt wethouder Fleur Spijker te weten welke vergrote terrassen ook in de toekomst mogen worden uitgezet in het centrum van Leiden. Dat beloofde ze donderdagavond in de vergadering van de raadscommissie Werk en Middelen.

D66-raadslid Sander van Diepen vroeg haar mede namens VVD en SVL of er voor 1 januari duidelijkheid kan komen voor de horecaondernemers, zodat ze voldoende voorbereidingstijd hebben.

"Veel ondernemers hebben eenvoudig terrasmeubilair aangeschaft voor de terrassen die in coronatijd tijdelijk wat groter mochten zijn, maar als ze permanent mogen blijven, willen ze dat vervangen door mooiere tafels en stoelen", vertelt Van Diepen die ter voorbereiding op de discussie een rondje langs de Leidse cafés heeft gemaakt.

De horecabedrijven met een verruimd terras hebben nu tot 15 oktober de tijd om bij de gemeente Leiden te melden of ze belangstelling hebben voor een groter terras. Vervolgens gaat de gemeente die plekke beoordelen. Daar kan uitkomen dat het gewoon kan en dan wordt een aanvraag snel vergund. Van Diepen denkt dat bijvoorbeeld het pleintje bij de Hooglandse Kerk daarvoor in aanmerking kan komen.

Op sommige plekken zal het niet kunnen en dan is er nog een categorie waar wel mogelijkheden zijn, maar pas nadat de regels zijn verruimd. Daar gaat de gemeenteraad over en in die gevallen zal het proces daardoor sowieso langer duren. In elk geval belooft wethouder Spijker de komende tijd in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Dus niet alleen de ondernemers, maar zeker ook de omwonenden. "We gaan de uitbreiding zorgvuldig doen, waarbij we de balans tussen levendig en leefbaar goed in de gaten zullen houden."