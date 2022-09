De PvdA Voorschoten pleit voor een pas op de plaats als het gaat om de plannen voor een park met 222 vakantiewoningen, 569 parkeerplaatsen en een restaurant in recreatiegebied Vlietland. Zo’n ‘pauze op participatie’ doet volgens fractievoorzitter Arnold Posthuma recht aan de door meer dan 17.000 tegenstanders ondertekende petitie.

De partij weet zich daarbij gesteund door onder andere het Burgerinitiatief Vlietland Open en Groen en verschillende politieke partijen in Voorschoten, Leiden en Leidschendam-Voorburg (LV). Ook verschillende Statenfracties zijn kritisch.

De Leidschendam-Voorburgse wethouder Bianca Bremer nam de petitie samen met provinciebestuurder Anne Koning in ontvangst. De twee zeiden blij te zijn met alle betrokkenheid. "Daar kunnen we als bestuurders iets mee." Slechts enkele uren later plofte een zogenoemde raadsinformatiebrief van wethouder Bremer in de mailboxen van de raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg. "Daarin was weinig terug te vinden van de open houding van de wethouder bij de petitie-overhandiging", constateert Posthuma. "Als het aan het college van LV ligt, wordt het plan gewoon doorgezet."

Dat is inderdaad waar het college van LV op aanstuurt. "Later dit jaar zal het college de raad een raadsvoorstel toesturen waarin de raad van Leidschendam-Voorburg wordt gevraagd het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. Het college is van mening dat het ontwerpbestemmingsplan meer passend voor het gebied is ten opzichte van het huidige bestemmingsplan", schrijft Bremer. Ze wijst erop dat er in de nieuwe plannen geen appartementencomplexen worden gebouwd en het aantal horecavoorzieningen terug wordt gebracht van drie naar één. Ook een golfclubhuis en tennisbanen zijn in het aangepaste plan geschrapt.

Dat nu geldende bestemmingsplan werd al in 2005 vastgesteld en op basis daarvan mag de ontwikkelaar gaan bouwen. Dat plan voorzag onder andere in hoogbouw en golfbanen. Die komen in het plan waar de gemeenteraad van LV dit najaar over moet beslissen niet meer voor. De coalitiepartijen in Leidschendam-Voorburg, VVD, D66 en GBLV, vinden het nieuwe plan dan ook beter dan het oude plan en willen er daarom voor stemmen.

Om de bittere pil voor de tegenstanders van de bouw in het gebied verder te vergulden, somt Bremer nog een hele serie zaken op die het college van LV als voordeel ziet. Geluidsschermen en -wallen om geluid van de A4 en de nieuwe Rijnlandroute tegen te houden en de fly-overs aan het zicht te onttrekken. De aanleg van twee hectare natuurlijke oevers om de biodiversiteit te versterken, een herplantplicht voor elke te kappen boom en ga zo nog maar even door.