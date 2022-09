De bewoner van een huis aan de Godfried Bomansstraat in Leiden is vrijdagavond gewond afgevoerd nadat de politie zijn hond in beslag heeft genomen.

De bewoner was thuis, maar wilde niet opendoen voor de politie. Deze schakelde de brandweer in die met een kettingzaag de voordeur opengezaagd heeft. Zowel de hond als de eigenaar zijn door de politie meegenomen. De hondenbezitter kwam zichtbaar gewond uit zijn woning. Voordat hij geboeid door de politie werd afgevoerd, is hij door ambulancepersoneel verzorgd. Het is onbekend hoe hij zijn verwondingen heeft opgelopen. Omstanders vertellen dat de hond gevaarlijk is en recent nog iemand heeft aangevallen.