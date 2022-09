Terugbetalen of verrekenen. Die keuze krijgen 346 Leidenaren in een brief van de gemeente Leiden over teveel ontvangen energietoeslag. Vanwege de enorm gestegen kosten van gas en elektra heeft het kabinet eerder dit jaar 800 euro beschikbaar gesteld voor mensen met een minimuminkomen. Later kwam daar nog eens 500 euro bij. Een deel van de mensen kreeg het totaalbedrag van 1.300 euro in één keer, maar door een fout bij de gemeente kregen zij later ook de 500 euro.

Wethouder Abdelhaq Jermoumi vertelde de leden van de raadscommissie Werk en Middelen donderdagavond dat de fout een week geleden is ontstaan. Vrijdag gaat er een brief op de bus waar wordt gevraagd het teveel ontvangen bedrag terug te storten. Bij mensen die dat niet willen of kunnen, wordt het bedrag in 2023 verrekend met de energietoeslag van dat jaar. Het kabinet heeft op Prinsjesdag namelijk bekendgemaakt dat de toeslag er volgend jaar ook zal zijn.

"De mensen hebben geen fout gemaakt, dus we gaan het ook niet dat gevoel geven", zo hield Jermoumi de raadsleden voor. "Daarom vragen we op een nette manier of ze het willen terugstorten en anders verrekenen we het dus." Alleen bij mensen bij wie later blijkt dat ze geen recht hadden op de toeslag, gaat de gemeente de 500 euro wel terugvorderen.

Verschillende fracties toonden zich geschrokken over de fout. De wethouder beloofde goed te laten uitzoeken hoe die heeft kunnen ontstaan om herhaling te voorkomen.