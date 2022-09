De beveiliging van de 371 slimme camera's die de Leidse universiteit tijdens de coronacrisis liet installeren, bevatte grote fouten. Daarnaast is de privacy van studenten en medewerkers geschonden en de medezeggenschapsraad onvoldoende ingelicht. De Leidse universiteitskrant Mare meldt dat op basis van een onderzoeksrapport dat de universiteit heeft laten opstellen.

De functionaris gegevensbescherming stelde een onderzoek in, en een extern bureau voerde testen uit op de apparatuur. Beide rapporten liggen nu bij de universiteitsraad en worden daar binnenkort behandeld. De eerste testen in januari bevestigden de fouten: gebruikers konden zonder in te loggen informatie over de camera zien, en wachtwoorden waren met een onveilige en verouderde versleuteling beveiligd.De camera's zorgden eind vorig jaar voor ophef onder studenten en medewerkers van de universiteit. De bijna vierhonderd camera's zouden geslachten kunnen herkennen en kunnen zien of iemand een mondkapje draagt. Studenten eisten dat de camera's uitgeschakeld zouden worden en blokkeerden een van de faculteiten. Uiteindelijk zette de universiteit de camera's uit om de onrust te stoppen.