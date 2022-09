Het Openbaar Ministerie wil komende maandag een streep zetten door tientallen drugszaken, zaken met vuurwapens, kleine fraudezaken en inbraken. De reden om de zaken tot 'niet ontvankelijk' te laten verklaren, is omdat er 'in de rechtbankketen' te weinig personeel is om ervoor te zorgen dat de zaken worden behandeld. Een opvallende zaak die op de rol staat, is die van Frank van E. Hij maakte zich schuldig aan het vervreemden van bijna 2 miljoen euro bij onder meer de Waalse Hervormde gemeente in Leiden.

Woensdag gaf het OM aan de zaken zo af te handelen, omdat 'er ruimte moet worden gemaakt voor zaken die het OM belangrijker vindt'. Een woordvoerder noemde het een moeilijk besluit om te nemen. Maandag moet duidelijk worden welke zaken wel of niet tot 'niet ontvankelijk' worden verklaard. Over het algemeen genomen gaat het om illegale energie-aftap voor hennepkweek, het bezit van cocaïne of andere harddrugs, wapenbezit, diefstal en inbraken. De zaken die worden behandeld, zijn allemaal ouder dan vier jaar.