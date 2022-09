Komend weekend is de Leidse binnenstad het toneel van de honderdbruggenloop. Zaterdag 24 september kunnen sportievelingen een wandeltocht van 10 of 19 kilometer maken, en zondag 25 september zijn de hardlopers aan de beurt. Organisator Jeroen Maters heeft er zin in: “Vrijwel alles wat mooi is in Leiden, ligt aan het water, dus je komt ogen tekort. Behalve als je intensief aan het hardlopen bent, want dan zie je dat op een gegeven moment niet meer.”

Het idee voor de loop is in coronatijd ontstaan. "In coronatijd ben ik gaan hardlopen", vertelt Maters. "Toen dacht ik: ik pak een aantal bruggen mee. Het gaf mij een grappig gevoel van voldoening om honderd bruggen te halen, en ik dacht dat anderen dat ook wel leuk zouden vinden." In 2021 heeft hij de hele route al een keer gelopen met een groep van dertig hardlopers: "Toen hebben we getest of het haalbaar was met een grotere groep. En vrijwel allemaal vonden ze het zo leuk dat ze dit weekend ook weer meedoen."

Het is een 'funrun', legt mede-organisator Frank van Leeuwen uit: "We nemen geen tijden op. Het parcours is ook niet afgezet, want dan zouden we zo'n beetje de hele stad plat moeten leggen. Op gevaarlijke kruisingen zetten we verkeersregelaars neer, maar deelnemers moeten ook zelf uit blijven kijken."

De route gaat kriskras door de binnenstad en omgeving, maar er zijn maar twee bruggen dubbel opgenomen. "Bij één brug was dat onvermijdelijk", legt Maters uit, "en bij de heen-en-weer-brug, oftewel de Warmonderbrug, vonden we het grappig om heen en weer te lopen."

Lopers moeten de hoogtemeters niet onderschatten. "Op de website 100bruggenloop.nl staan we tips voor het klimmen en dalen", weet Maters. "Omhoog moet je kleine stapjes zetten en flink met je armen zwaaien. Omlaag moet je afremmen door kleine stapjes te zetten." Meestal voert de route tijdens een afdaling direct de hoek om. "Dan moet je echt om je hamstrings denken."

De loop begint om 8.30 uur op de Vismarkt. "Dan is de stad op zijn mooist", vindt Van Leeuwen. De voorinschrijving is al gesloten, maar dat mag van hem geen excuus zijn: "Je kan je gewoon bij de start melden en ter plekke inschrijven."