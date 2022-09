In het gebouw van het Kenniscentrum aan de Archimedesweg in Leiden hing woensdagmiddag een vreemde lucht. Medewerkers alarmeerden de hulpdiensten. Er is tenminste een persoon door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

De brandweer heeft in het pand onderzoek gedaan en metingen verricht. Mogelijk is bij onderhoudswerkzaamheden aan het aircosysteem een 'luchtje' door het gebouw geblazen.