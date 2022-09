Biowinkel Brandnetel in de Vrouwensteeg in Leiden sluit na bijna dertig jaar zijn deuren. Op zaterdagochtend 15 oktober is de winkel voor het laatst open. “In de middag staan er een hapje en een drankje klaar. En zijn wij er ook. Daarna gaat de deur definitief dicht”, zeggen eigenaren Jan de Rijk en Jos van Duinen op Facebook.

Brandnetel ging open in de zomer van 1993. De winkel verkoopt vegetarisch en vegan en levensmiddelen in een biologische of duurzame variant. Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, twitterde bij een foto van de Vrouwensteeg in 2014: "Leukste steeg van Leiden. Rechts de Brandnetel, links de Plato. All you need."

Veel klanten reageren op de aanstaande sluiting van Brandnetel: "Ik mis jullie nu al." "Dank voor alle gezelligheid en de gezonde en lekkere waren." "Weer een reden minder om naar Leiden te gaan."

De eigenaren zijn dankbaar voor de hartverwarmende reacties die ze de afgelopen weken in de winkel en in hun mailbox ontvingen. "Dat doet goed. En dank ook voor alle verhalen van de afgelopen dertig jaar. En voor de boodschappen die jullie bij ons deden.", aldus Jan en Jos. Op de vraag naar de reden van sluiting wilde Jan dinsdag in de winkel niet ingaan.