Verheugenis is de naam die Museum Boerhaave heeft gegeven aan een nieuw programma dat is ontwikkeld voor mensen die leiden aan dementie. Woensdag, op Wereld Alzheimer Dag, wordt Verheugenis gelanceerd.

"Maar woensdag is altijd een drukke dag in het museum, dus we hebben dan geen boekingen voor deze doelgroep ingepland", vertelt hoofd Publiek & Presentatie Annelore Scholten. "Mensen met dementie zijn snel overprikkeld, dus als een zorginstelling zich meldt om met een groep langs te komen, zoeken we een rustig moment."

Het museum wilde al langer rondleidingen opzetten voor mensen met lichte dementie. Andere musea doen dat al langer. "We hebben daarbij hulp gekregen van het Expertisecentrum Dementie in Leiden", vertelt Desirée Hagens. Ze is Senior Adviseur Educatie bij Boerhaave en zette het programma met haar team op.