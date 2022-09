De gemeente Leiden en het parochiebestuur HH Petrus en Paulus gaan samen aan de slag met het project Fietsenstalling Hartebrugkerk aan de Lange Mare. De bestaande stalling op het achterterrein van de kerk wordt vergroot. De huidige parochiezaal wordt afgebroken, de nieuwe zaal krijgt een plek op het dak van de fietsenstalling.

Het project is onderdeel van het autoluw maken van de Leidse binnenstad. De huidige stalling bij de Hartebrugkerk biedt plaats aan 125 fietsen en is alleen op zaterdag open. De nieuwe fietsenstalling is straks op alle dagen van de week open en heeft ruimere openingstijden. De fietsenstalling moet plaats gaan bieden aan 350 fietsen, waaronder ook bakfietsen en fietsen met een kratje.

De nieuwe fietsenstalling is op straatniveau en krijgt een openbaar toegankelijk toilet. De crypte onder de kerk blijft toegankelijk en de parochiezaal (de Romanuszaal) krijgt een plek op het dak van de fietsenstalling. De uitbreiding van de stalling moet zorgen voor minder geparkeerde fietsen op straat waardoor de leefbaarheid en de toegankelijkheid in de binnenstad toenemen.