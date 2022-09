Door brand in een schuur van een woning aan de Gerard Brandtstraat in de Lage Mors in Leiden, is in de nacht van maandag op dinsdag de nodige schade ontstaan. Ook aan twee woningen.

De brand werd rond 1.30 uur gemeld, waarop de brandweer direct ter plaatse kwam en de brand snel kon blussen. Wel ontstond er in de twee woningen schade door met name rook die naar binnen kwam. De bewoners hebben de nacht elders door moeten brengen.