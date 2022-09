De Leiderdorpse brandweer heeft zaterdag de allerlaatste open dag gehouden. Per 1 januari sluit de kazerne in Leiderdorp. De vrijwilligers gaan dan aan de slag in het nieuwe pand aan de Schipholweg in Leiden. De open dag trok veel bekijks.

Met de open dag werd naast het afscheid ook het 125-jarig bestaan gevierd. Er waren oldtimers te zien maar ook het modernste materieel werd getoond in de kazerne aan de Simon Smitweg. Ook werden er demonstraties en tips over brandveiligheid gegeven. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden