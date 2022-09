De nieuwbouw van de openbare basisscholen De Meerpaal en de Tweemaster in de Leidse Merenwijk bereikte vrijdag het hoogste punt. Dat werd gevierd met een klein feestje op het Broekplein, waarbij ook onderwijswethouder Abdelhaq Jermoumi aanwezig was.

Terwijl Kern Bouw druk verder werkt aan het gebouw voor de nieuwe buurtschool die in 2023 in gebruik wordt genomen, worden ook de leerlingen betrokken bij de nieuwe plek. Zo heeft de tuinploeg van De Meerpaal inmiddels de eerste ontwerpen klaar voor de nieuwe schooltuin. Daar moet onder andere een insectenhotel komen dat door de leerlingen ook zelf wordt gemaakt.

De huidige schoolgebouwen zijn 45 jaar oud en voldoen niet meer aan de normen. De nieuwbouw voor de twee scholen komt naast de bestaande gebouwen en gaat ook onderdak bieden aan de BSO en een peuterspeelzaal. Ook wordt het schoolplein vernieuwd.

De bouw van de nieuwe school begon in maart van dit jaar. Toen werd onder andere voor elke school een tijdcapsule in de fundering geplaatst. Die zullen over een jaar of veertig weer opduiken en dan een inkijkje geven over de huidige tijdsgeest. Ze bevatten coronazelftests, foto's en brieven en tekeningen van de leerlingen.