De werkzaamheden aan het Schuttersveld vorderen gestaag. Sinds 11 juli is aannemer KWS met de herinrichting van het Schuttersveld bezig. Het voet- en fietspad en de rijbaan aan de kant van het station zijn inmiddels zo goed als klaar. Fietsers die eerst over de middenberm werden geleid, kunnen nu weer over het vernieuwde fietspad fietsen. Vorige week is ook de deklaag van het asfalt aangebracht.

De komende weken wordt er gewerkt aan een deel van het voet- en fietspad aan de kant van onder andere het ING-kantoor. Daarna stoppen de werkzaamheden tijdelijk in verband met de viering van Leidens Ontzet. Na 3 oktober worden de overige werkzaamheden aan de noordkant uitgevoerd. De werkzaamheden aan de rijbanen zijn naar verwachting eind dit jaar klaar.