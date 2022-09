Ondanks de regen trokken enkele tientallen hondenbezitters zondagmiddag naar zwembad Haasbroek in Zoeterwoude. Traditioneel werd het zwemseizoen afgesloten met een middagje 'hond- baaszwemmen'. Een dag per jaar mogen de viervoeters met hun baasje het zwemwater in.

"Het is wel echt hondenweer", grapt een van de hondeneigenaren die vaststelt dat er meer honden dan mensen in het water van Haasbroek zwemmen. Veel baasjes bleven dit jaar inderdaad liever aan de kant. Het regende en de temperatuur is een stuk lager dan bij voorgaande edities. Slechts een enkeling waagde zich tussen de viervoeter in het, voor de gelegenheid chloorvrije zwembadwater. De honden maakte het allemaal niet veel uit. "Die genieten, wat voor weer het ook is. Volgend jaar weer!"