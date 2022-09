Vrijwilligers in de Leidse regio hebben zaterdag kilo's afval opgeraapt in het kader van World Cleanup Day. In Zoeterwoude greep Samen Gezond Zoeterwoude de gelegenheid aan om Dorp en Rijndijk schoner en daarmee gezonder te maken. In buurgemeente Voorschoten staken de leden van GroenLinks de handen uit de mouwen om afval te rapen.

"Wij willen een groen, schoon en sociaal Voorschoten", deelde de politieke partij begin dit jaar in haar verkiezingsprogramma. Met deelname aan de afvalopruimdag voegen, ze in ieder geval op het gebied van 'schoon', daad bij het woord. "Op het eerste gezicht ziet de wijk Adegeest er keurig uit. Wij weten dat inwoners van deze wijk regelmatig zelf met een prikstok en een vuilniszak door de wijk lopen om de rommel op te halen. Maar toch vinden we, ook dit keer, toch nog flink wat afval. Een reclamebord van een kringloopactie uit maart dit jaar, een fiets en vooral veel blikjes en papiertjes", vertelt een deelnemer na afloop. Net als bij de vorige actie hielpen ook de Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in Voorschoten wonen mee met opruimen.

In Zoeterwoude werden 32 zakken vuil en afval ingezameld. "Vooral sigarettenpeuken, die hebben we het meest gevonden vandaag", zegt organisator Evelyn Kessels. Ook in deze gemeente kregen de opruimers steun vanuit de lokale politiek. "Dankzij jullie is Zoeterwoude weer een stukje mooier. En dat houden we graag zo! #ruimjerotzooiop", deelt wethouder Mathieu Paardekooper op sociale media.

Op Word Cleanup Day zetten mensen zich wereldwijd in om de aarde een dagje extra schoon te maken.