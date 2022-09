Kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae (ARS) organiseren jaarlijks in de maand september een ledententoonstelling. Voor veel kunstenaars de kans om op een mooie plek te exposeren. Voor ARS vormt de tentoonstelling de aftrap van het nieuwe seizoen.

"We willen heel graag een ontmoetingsplaats zijn voorkunstenaars en publiek. Op deze ledenexpositie laten we zien wat onze leden recent hebben gemaakt. We staan open voor reacties van het publiek. Hele verschillende kunstenaars hebben een grote verscheidenheid aan kunst gemaakt. Je krijgt op deze tentoonstelling dan ook een breed overzicht van wat er in Leiden qua kunst gemaakt wordt. Kunstenaars verbeelden maatschappelijke verandering, maar er zijn ook veel die teruggrijpen naar de natuur", vertelt voorzitter Conny Broeyer.

"We hebben een zware tijd achter de rug", aldus Broeyer. "De afgelopen tien jaar zijn er ook veel bezuinigingen geweest, die het voor ons moeilijk maken om activiteiten te organiseren. Er is gekort op de subsidie. De huur is omhoog gegaan. De prijzen zijn gestegen. Door de coronabeperkende maatregelen konden exposities en cursussen niet doorgaan. We worden dan ook bedreigd in ons voortbestaan."

"We hebben daarom de gemeente een jaar geleden gevraagd om meer subsidie, maar ook om investeringen te doen in het gebouw, zodat we daar meer mee kunnen doen. Het gebouw is qua toegankelijkheid bijvoorbeeld niet up-to-date. ARS is gevestigd aan de Pieterskerkgracht 9a te Leiden. De tentoonstelling is geopend op vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 13.00 en 17.00 uur. Tijdens de Leidse kunstroute op 24 en 25 september is ARS open van 12.00 tot 18.00 uur.