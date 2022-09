De inschrijving voor Haring & Wittebrood en de gezamenlijke Hutspotmaaltijd heeft gisteren geen records gebroken, maar viel volgens commissaris Charles Schulpen zeker niet tegen. Bij veel evenementen vallen de bezoekersaantallen sinds corona een beetje en soms zelfs erg tegen, de 3 October Vereeniging deed goede zaken.

De haring, hutspot en wittebrood wordt gratis verstrekt aan wie daar recht op heeft. Voor Haring & Wittebrood is het voldoende om Leidenaar te zijn, hier te wonen of hier getrouwd te zijn, de Hutspot is exclusief voor de leden van de vereniging. Lid worden kon donderdag overigens wel ter plekke en enkele honderden Leidenaren deden dat in De Waag.

Bij de vele tafels die in De Waag waren klaargezet schreven zich uiteindelijk 2.443 Leidenaren in voor een traditionele 3 oktober-maaltijd. Dat as goed voor een rij die tot aan het Kort Rapenburg reikte. Die inschrijvers halen op de ochtend van 3 oktober in totaal 20.157 haringen en 5.326Geusjes op. Op 1 oktober zijn dan al 4.687 hutspotmaaltijden naar binnen gewerkt.

Inschrijver van de avond bleek René Jacobs te zijn. De oud-banketbakker schreef de meeste mensen in voor Haring, Hutspot en Wittebrood.