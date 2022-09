Meer dan 17.000 tegenstanders van de komst van een vakantiepark in natuur- en recreatiegebied Vlietland hebben de afgelopen periode de petitie 'Houd Vlietland groen en open voor iedereen' ondertekend. Daarin worden de gemeente Leidschendam-Voorburg, de provincie Zuid-Holland en de ontwikkelaar opgeroepen om het plan in zijn geheel te heroverwegen. Het lijkt er alleen niet in te zitten.

De massaal gesteunde petitie werd vrijdagochtend in Vlietland overhandigd aan wethouder Bianca Bremer van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bremer toonde zich enthousiast over de belangstelling voor het onderwerp, maar deed geen enkele toezegging over herziening van de plannen die ontwikkelaars Kondor Wessels Vastgoed en DGI Ventures met het gebied hebben.

Onder de aanwezigen waren verschillende raadsleden uit Leiden, Voorschoten en ook uit Leidschendam-Voorburg. In de laatstgenoemde gemeente is Alexander Hielkema raadslid van coalitiepartij D66 bijvoorbeeld. Hij wil binnen de raad het huidige plan graag optimaliseren, waarbij hij vooral inzet op behoud van zoveel mogelijk groen. Ook regiobrede participatie is iets waar hij zich nog hard voor wil maken, voordat de gemeenteraad van LV een definitief besluit neemt. Dat het plan helemaal wordt heroverwogen, kan hij zich niet voorstellen.

Het plan waar het omgaat voorziet in 222 grondgebonden vakantiewoningen, 569 parkeerplaatsen, een restaurant en een bedrijfswoning. De gemeente ging al in 2015 akkoord met een eerdere versie van de plannen voor het gebied, maar dat vindt iedereen nu eigenlijk slechter dan de huidige plannen.

Destijds ging het onder meer om de bouw van appartementen en een golfbaan. Als de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg dit najaar niet instemt met de aanpassing van de bestemming van het gebied aan de nieuwste versie van het plan, dan kan de ontwikkelaar alsnog het oude plan uitvoeren.

De Voorschotense wethouder René Zoetemelk was vrijdag ook aanwezig in Vlietland. De voltallige Voorschotense gemeenteraad riep het college eerder op om de vinger aan te pols te houden en ervoor te zorgen dat Voorschoten kan meepraten over de plannen. Formeel is Voorschoten geen partij, want het gebied is eigendom van de provincie en ligt op grondgebied van Leidschendam-Voorburg.

Wat de raad even gemist lijkt te hebben is dat de coalitie van VVD, CDA en Voorschoten Lokaal enthousiast is over de komst van een vakantiepark in Vlietland. In het coalitieakkoord schreven de partijen op dat de ontwikkeling van Vlietland kansen biedt voor Voorschoten. "We zullen dan ook open staan voor gezamenlijke initiatieven en ideeën om toeristen vanuit Vlietland richting ons mooie dorp te krijgen."

Volgende week organiseren de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland een informatiebijeenkomst voor raadsleden uit de gemeenten in de regio. Ook de ontwikkelaar is daarbij aanwezig om de plannen toe te lichten. Tegenstanders van de bebouwing van het gebied vroegen vandaag of ze ook mogen komen om hun kant van het verhaal daar te vertellen. Dat lijkt er vooralsnog niet in te zitten.

De bijeenkomst kan niet worden bezocht door geïnteresseerden. Wel kondigde wethouder Bianca Bremer van de gemeente Leidschendam-Voorburg aan dat het plenaire deel van de bijeenkomst te volgen zal zijn via een livestream op de website van de gemeente. De bijeenkomst is vrijdag 23 september vanaf 16.30 uur.