De Popronde was donderdag in Leiden. Cafés in en nabij het centrum boden onderdak aan het rondreizende festival. Bezoekers luisterden naar optredens van onder meer Cirrus Minor, Baardvader en IKIGA. In totaal doen 42 steden mee aan het rondreizend muziekfestival. Sven Ross speelde donderdagavond in Meneer Jansen: "Begin dit jaar heb ik een debuut LP uitgebracht en die muziek speel ik tijdens de Popronde."

"Er doen 100 bands mee aan de popronde", vertelt Ross. "Elk jaar zijn er ruim duizend aanmeldingen van bands die willen meedoen. Daaruit wordt een selectie gemaakt door professionals uit de muziekindustrie. Ik speel de komende tijd elk weekend in een andere stad. Ik reis er met de trein naar toe. Ik hoef alleen maar mijn gitaar mee te nemen. De Popronde is geen wedstrijd. Het gaat niet om het winnen. Als je mee mag doen, heb je eigenlijk al gewonnen." Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden