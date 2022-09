Voor Lucas Frantzen en Demi van Kampen uit Leiden loopt de spanning op de zevende dag van de Sasol Solar Challenge verder op. Met vandaag de finish in zicht zetten zowel de Delftse studenten van het Brunel Solar Team als de Belgische concurrenten alles op alles voor de overwinning.

In de strijd om de titel is de laatste racedag allesbepalend. Een totaal verschillende strategie, wisselende weersomstandigheden en veel verkeer lijken de teams uiteen te drijven. Toch finishten de teams donderdag met slechts 10 kilometer verschil op de een na laatste dag van de challenge in Zuid-Afrika.

Stand

Donderdag reed het Belgische team het Brunel Solar Team vlak na de start al voorbij. Door de vroege 'control stop' in de volle zon van het Nederlandse team wist het Belgische team ook al snel een voorsprong te creëren. Toch kon het Nederlandse team de Belgen aan het einde van de dag weer inhalen.

Het Nederlandse team reed wel aanzienlijk langzamer, waardoor het Belgische team één korte loop van 20 km extra reed. De totale voorsprong van het Brunel Solar Team wordt daardoor teruggebracht tot slechts 10 kilometer. In de totale eindstand staat de teller nu op 3.771 km voor België en 3.781 km voor Nederland.