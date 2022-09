Mede-organisator Thijs Hemmes van het Singelparkdiner heeft woensdag een cheque van 25.000 euro overhandigd aan voorzitter Robert Jan Stoop van Issoria Hospice en Thuis. De organisatie die mensen begeleidt en verzorgt in hun laatste levensfase komt jaarlijks een flink bedrag tekort dat nodig is voor onverzekerde zorg.

"Een hysterisch bedrag", vindt Hemmes die ook aankondigde dat er volgend jaar opnieuw een editie wordt georganiseerd van het Singelparkdiner.

Het Singelparkdiner werd afgelopen zomer voor het eerst georganiseerd als opvolger van Leiden Culinair. Al wandelend door het Singelpark deden de deelnemers zeven restaurants aan waar ze terecht konden voor een hapje en drankje.

Vrijwilligers

Stoop wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om een oproep te doen voor vrijwilligers. "Het gaat om zorgtaken in het hospice of bij mensen die thuis in een zorgsituatie verkeren en niet naar het hospice aan de Burggravenlaan komen." De mensen die zich bij het hospice melden zijn vaak mensen die uit de zorg komen.